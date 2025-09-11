Bolivia: Moreno Martins desde volver, pero DT le baja el pulgar

“Me siento bien para poder volver, vamos a ver qué pasa”, afirmó Marcelo Moreno Martins, el máximo artillero del combinado altiplánico, de 38 años.

El “Flecheiro” (por su ademán de hacer un arco y su flecha con las manos) se retiró en noviembre de 2023 durante un partido oficial de su selección ante Uruguay, en que su equipo cayó 3-0.

Triple M es el goleador histórico de la selección con 31 anotaciones y el jugador con más partidos vistiendo la casaca verde (108) .

“Yo tengo mi corazón con la Verde, siempre. Lo que resta es que hablemos y sobre lo que se puede venir”, declaró el deportista.

El artillero manifestó varias veces que uno de sus sueños era jugar un Mundial. La selección boliviana reavivó el sueño de volver a un Mundial, tras su histórica y primera clasificación a Estados Unidos 1994, con el paso a la repesca intercontinental tras vencer 1-0 a Brasil el martes en El Alto, en la decimoctava y última fecha de las Eliminatorias sudamericanas.

Pero, la ilusión del goleador se pinchó rápidamente, pues el seleccionador Óscar Villegas le bajó el pulgar horas después. “No es un jugador activo, ni siquiera pensar dónde lo puedo ver” , dijo al diario El Deber.

“Deseos también yo tengo. No sé, tendría que verlo jugar para dar una opinión y esto no va en desmedro de la gran carrera que ha hecho”, agregó.

El ariete boliviano vistió muchas casacas, como la de los brasileños Vitória, Cruzeiro, Gremio y Flamengo, el ucraniano Shajtar Donetsk, el alemán Werder Bremen, el paraguayo Cerro Porteño y el ecuatoriano Independiente del Valle, donde firmó su retiro del fútbol en diciembre de 2023.

Bolivia disputará dos partidos amistosos en octubre ante las selecciones de Rusia y Jordania. AFP