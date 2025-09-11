Cerro Porteño: Un vuelo al este

El sistema de traslado de Cerro Porteño varía. La ida está prevista a las 15:00, vía aérea, mientras que el retorno se dará una hora después del juego aproximadamente, por tierra (poco más de cuatro horas de viaje).
Lea más: Cerro debe recurrir a su cantera
El entrenador Diego Hernán Martínez tropieza con inconvenientes para la conformación de su elenco, debido a las lesiones. Si bien algunos ya están recuperados, necesitan ritmo de competencia para alcanzar su mejor forma, por lo que serían alistados de manera gradual.
La inclusión de un juvenil es necesaria para engrosar el “minutaje” exigido por el reglamento. El elegido en esta oportunidad sería Amín Cristaldo (18 años), aunque como opción aparece el también volante Carlos Franco (17), integrante de la selección Sub 17, que una vez que juegue en Primera pasará a sumar para la bolsa cuando compita en el Mundial infantil.
El argentino Alexis Martín Arias es el portero titular, por lo que Roberto “Gatito” Fernández cambiaría de aire a fin de año en busca de continuidad con miras a la Copa del Mundo 2026.
La defensa estaría conformada por Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros. En el mediocampo estarían Cristaldo, Jorge Morel, Gastón Giménez e Ignacio Aliseda, mientras que los atacantes serían Luis “Totín” Amarilla y Jonatan Torres.
En panorama de la formación será esclarecido en la práctica matinal de hoy.