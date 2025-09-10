Cerro Porteño debe recurrir a su cantera

Orlando Amín Cristaldo, volante de contención de 18 años, natural de San Juan Nepomuceno y con pasado en Guaireña FC, es uno de los elegidos por el orientador de Cerro Porteño, Diego Hernán Martínez, para entrenar con la Primera, teniendo grandes posibilidades de debutar.

Lea más: Juvenil promovido para el “minutaje”

El Ciclón enfrentará el sábado a General Caballero de Juan León Mallorquín, en el estadio Ka’arendy, a las 16:30. El viaje de la comitiva al Alto Paraná está programado para mañana.

Recién con el acople de los seleccionados Roberto Junior Fernández, Víctor Gustavo Velázquez y Blas Riveros, el cuerpo técnico tendrá dotación completa y un panorama más claro en cuanto a la formación, que debe tener a un nacido en 2007 en adelante, ya sea de titular o de suplente, para engrosar el “minutaje”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El reglamento establece que cada club debe alistar a juveniles de 18 años o menos durante 900 minutos en todo el torneo. El incumplimiento de la norma es penado con la reducción de tres puntos, más una multa de 200.000.000 de guaraníes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a los lesionados, Gastón Giménez y Robert Piris da Motta ya están en condiciones de competir, no así Juan Manuel Iturbe, quien requiere un tiempo mayor de recuperación.