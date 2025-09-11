Uruguay, contra Dominicana y Uzbekistán en octubre

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) brindó los detalles de los dos primeros encuentros que servirán a la Celeste de preparación para el Mundial 2026.

Lea más: Batista, destituido de Venezuela

El 10 de octubre, Uruguay se medirá con República Dominicana en Kuala Lumpur, mientras que el 13 se enfrentará a Uzbekistán, en Malaca.

A lo largo de su historia, la Celeste nunca se enfrentó al conjunto caribeño, mientras que en dos oportunidades se puso cara a cara con los asiáticos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2018 se impuso por 3-0 con anotaciones de Giorgian de Arrascaeta, Luis Suárez y José María Giménez, al tiempo que un año después lo venció por idéntico resultado con un gol de Gastón Pereiro y dos de Cristhian Stuani.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este martes, la Celeste disputó ante Chile su último encuentro de las eliminatorias sudamericanas, en las que selló su boleto al Mundial que Estados Unidos, México y Canadá albergarán el próximo año.

Tras ocupar los puestos de arriba a lo largo de los 732 días que duró la competición para Uruguay, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa acabó en la cuarta posición con 28 puntos acumulados, producto de siete victorias, siete igualdades y cuatro derrotas.

De esa forma, la Celeste clasificó a su quinta Copa del Mundo consecutiva luego de haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. EFE