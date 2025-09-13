Justicia brasileña suspende sanción a Bruno Henrique

El Tribunal Superior de Justicia Deportiva “aceptó el pedido de suspensión” del castigo hasta que la corte revise la apelación del atacante, detalló el club rubronegro sobre el caso de Bruno Henrique. “La medida (...) garantiza la plena condición de juego del delantero”, agregó el Flamengo, que es puntero del Brasileirão y visita el domingo a Juventude.

El jueves jugará la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante el Estudiantes de Argentina. Bruno Henrique, de 34 años, es señalado de acordar con personas de su entorno familiar para forzar una tarjeta amarilla y lucrar con esa apuesta.

Por ese caso también enfrenta un juicio penal por cargos de fraude deportivo, proceso que podría llevar a penas de dos a seis años de prisión. El futbolista asegura ser inocente.

Las sospechas sobre partidos amañados han sacudido al fútbol brasileño, con investigaciones que apuntan a jugadores de clubes grandes de la liga más poderosa de Sudamérica.

Los líos de Bruno Henrique con la justicia se remontan a un juego que el Flamengo perdió 2-1 contra Santos, disputado en Brasilia en noviembre de 2023. El exjugador del Wolfsburgo de Alemania recibió una tarjeta amarilla por una falta y vio después una segunda amonestación por ofender al árbitro, por lo que fue expulsado.

Bruno Henrique es uno de los jugadores más laureados del Flamengo, con el que ha ganado, entre otros, dos trofeos de la Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y dos ligas brasileñas. AFP