Libertad se recupera en Itauguá

El Gumarelo demostró mayor voracidad

Un primer tiempo que tuvo la falta de claridad, ambos equipos mostraron propuestas carentes de prolijidad. Lejos de la construcción de juego con intención marcada, sacaron aprovecho de circunstancias ajenas a la elaboración del juego para arrimarse a las porterías adversarias.

La primera aproximación fue para Libertad con una recuperación alta que derivó en el remate de Gustavo Aguilar, que se estrelló por el travesaño. Minutos después respondió Luqueño con un desborde de Monzón, cuyo centro tuvo el despeje forzado de Viera a la posición de Pérez, este desde la medialuna sacó el zurdazo que también fue a parar al larguero.

Llegando a la mediahora de partido el auriazul inauguró el marcador con el tanto que tuvo su origen en una pelota larga de Aguilar a la posición de González, quien direccionó el esférico hacia Pérez, este en medio de los zagueros se perfiló con un control orientado para luego sacar el potente derechazo al techo del arco.

Antes de que se cierre la primera mitad el Gumarelo llegó a la paridad, mediante una recuperación alta de Franco que derivó en el pase centralizado de Campuzano para Hugo Fernández, quien sin oposición, desde la medialuna del área, sacó el zurdazo cruzado esquinado, al costado izquierdo de Alfredo Aguilar.

En la complementaria los cambios de Guiñazú fueron determinantes para Libertad, que demostró mayor voracidad y pasó al frente pasando la hora de partido, con un cabezazo colocado del atacante Aguilar, conectando un magistral centro con el revés del pie de Franco, tras una acción hilvanada con paciencia y precisión.

En la recta final el “Repollero” hizo abultada la diferencia, con una definición sutil de “Tacuara” Cardozo ante una asistencia de cabeza de “Pollo” Recalde. Mientras que Sanabria cerró la cuenta con un sablazo de zurda al ángulo derecho de Aguilar, tomando un rechazo corto de Monzón en la medialuna del área.

Pablo Guiñazú: “Vi cosas que me gustaron mucho”

En su primera victoria al frente de Libertad, Pablo Guiñazú destacó la entereza de sus dirigidos. “Hoy se abrió el arco ante un rival muy difícil, estábamos 1-0 abajo, no era fácil. Encontramos el empate con un buen remate de Hugo (Fernández), pero me empezó a gustar los últimos 15 minutos del primer tiempo, y, por sobre todo, la segunda parte por la contundencia, porque vi cosas que me gustaron mucho, felicitar a la muchachos por el gran partido”, valoró.

El conductor de Sportivo Luqueño, Julio César Cáceres, expresó su preocupación. “Sí me preocupa, como se dio en el partido pasado, tuvimos un primer tiempo muy bueno y empezamos a tener un bajón muy grande en el segundo tiempo. Llevamos tres partidos sin poder ganar, demostrando dotes de buen juego en ciertas situaciones del partido pero no podemos sostener, el empate de hoy son por errores nuestros”, analizó.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)