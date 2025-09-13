Un deslucido Ciclón sucumbe en Ka’arendy ante General Caballero JLM

Heroica victoria del Rojo para frustrar aspiraciones de Cerro

General Caballero consiguió una heroica victoria sobre Cerro Porteño en el estadio Ka’arendy luego de resistir poco más de 25 minutos en el segundo periodo con dos jugadores menos y con ello frustró las aspiraciones del Ciclón de acercarse a la puntero.

Un deslucido Ciclón no se encontró cómodo en ningún pasaje del primer tiempo y eso fue bien aprovechado por General para conseguir, primero, contener, y, luego, romper la barrera defensiva azulgrana, que tuvo varios puntos bajos.

Entre las impresiciones de Totín Amarilla en ofensiva y la falta de ritmo de Gastón Giménez, Cerro estaba sufriendo. La necesidad de sumar tres puntos y acercarse al líder, Guaraní, que había caído el viernes trabajaron mentalmente al conjunto azulgrana, que nunca buscó la iniciativa.

El equipo de Diego Martínez no tenia excusas ni en lo técnico ni en lo físico, ya que tuvo el mayor tiempo de descanso debido a que la fecha pasada no compitió.

El Rojo no se quedó atrás en ningún momento y salió a jugar, más bien, para la vidriera, en el que todos observan estos compromisos, más que por los puntos en la tabla.

Los altos rendimientos en el cuadro esteño pasaron por Ayrton Sánchez, quien convirtió el único tanto de la etapa inicial. Esa brillante actuación fue opacada por su expulsión, luego de una revisión en el VAR. Anteriormente, Clementino también vio la roja directa por un golpe con el antebrazo a Velázquez.

Teo Arce marcó el segundo para el local y abrió más la herida de Cerro, que con la ventaja numérica, recién 18’ del complemento pudo descontar, pero ya no pudo igualarlo.

Los juveniles Silvero, Espínola y Franco tuvieron que asumir los últimos minutos, pero la inexperiencia les pasó factura para resolver un partido que Cerro no lo quiso ganar.