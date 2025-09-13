Racing Club vence al San Lorenzo de Orlando Gill

Luego de un triunfo, un empate y cinco derrotas, la Academia, Racing Club, con Gustavo Costas nuevamente en el banquillo tras cumplir una sanción, se impuso sobre San Lorenzo por 2-0 con goles de Nazareno Colombo y Santiago Solari, para totalizar siete unidades que sin embargo lo mantienen penúltimo de la zona A.

Por su parte, San Lorenzo, que contó con el paraguayo Orlando Gill en su portería, sufrió su segunda derrota en el certamen y quedó quinto con 12 unidades en el grupo B, que tiene como único líder al Deportivo Riestra con 16 enteros luego de su triunfo de este viernes por 2-0 ante Central Córdoba.

Mientras tanto, Vélez Sarsfield igualó la línea de River Plate con 15 puntos tras su empate 0-0 con Huracán. Los otros dos resultados de este viernes registraron el triunfo por 2-0 de Newell’s Old Boys contra Atlético Tucumán y la victoria por 1-0 de Lanús sobre Independiente Rivadavia de Mendoza.

El jueves, en el comienzo de esta octava ronda, Belgrano y San Martín de San Juan firmaron un empate sin goles.

La fecha continuará este sábado con cuatro partidos entre los que se destacan los cruces de Independiente ante Banfield y Estudiantes de La Plata frente a River Plate, con un programa que se completa con los duelos Godoy Cruz-Barracas Central y Sarmiento-Aldosivi.

El domingo, en tanto, se disputarán los cinco partidos restantes con Rosario Central-Boca Juniors como destacado y completado con Gimnasia-Unión, Instituto-Argentinos Juniors, Tigre-Talleres y Defensa y Justicia-Platense. EFE