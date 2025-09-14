Bautismo de gol de Jesús Medina en Arabia Saudita

El francés Alexandre Lacazette señaló los tantos del Neom, en los minutos 30 y 83 (el segundo de penal). El limpeño Jesús Medina estableció el empate transitorio, al 49. El Damac sucumbió en casa por 2-1.

Damac había debutado con empate con el Al-Hazm y tras esta caída, quedó en el puesto 13 entre 18 clubes, con un punto.

Medina dejó una buena impresión en su estreno, al margen del resultado. Llega al fútbol de Arabia Saudita luego de una larga militancia en el balompié ruso, en CSKA y Spartak de Moscú.

