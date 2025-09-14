Diego González anota para el Atlas en México

En el estadio Jalisco, el Santos le arrancó el empate 2-2 al Atlas con un gol en tiempo de compensación.

Jonathan Pérez adelantó 1-0 a los Guerreros del Santos al minuto 3 con un cabezazo tras el cobro de un tiro de esquina. Dos minutos después, el uruguayo Matías Cóccaro hizo el 1-1 para los Zorros del Atlas con un remate dentro del área.

Al 7, los Zorros le dieron la vuelta al marcador con el 2-1 con un zurdazo del paraguayo Diego González desde fuera del área. El 2-2 santista lo consiguió Jesús Ocejo con un tiro en el área. Con este empate, el Santos llegó a siete puntos y el Atlas a seis unidades.

González, de 22 años, lleva tres anotaciones en nueve juegos con el Atlas en la temporada 2025/26. AFP