Costa Rica: El Liberia de José Cardozo cae al tercer lugar

Los cartagineses son líderes del campeonato costarricense con 14 unidades, mientras que en la segunda casilla se ubica Pérez Zeledón con la misma cantidad y tercero es Liberia, también con los mismos puntos.
En la cuarta posición está Saprissa con 13 unidades y Alajuelense quinto con 13 puntos.
El Saprissa rompió su seguidilla de malos resultados al vencer por 3-1 a Guadalupe, último del torneo, en un partido en el que mostró su mayor contundencia ofensiva.
El vigente campeón Herediano volvió a dejar puntos en el camino al empatar 0-0 ante Sporting en casa, sumando su segundo partido consecutivo sin victoria.
La octava fecha se completó con el triunfo por 2-0 del Alajuelense contra el Liberia y el empate 1-1 del Pérez Zeledón con el Puntarenas.
El torneo Apertura se compone de una primera fase de 18 jornadas, de la cual los cuatro primeros lugares se clasificarán para las semifinales. EFE