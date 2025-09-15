Costa Rica: El Liberia de José Cardozo cae al tercer lugar

El Cartaginés subió el domingo al liderato del torneo Apertura del fútbol de Costa Rica tras conseguir una valiosa victoria 2-0 frente a San Carlos. Municipal Liberia, del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, cayó de la punta tras perder contra Alajuelense por 2-0.