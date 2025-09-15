Toño Galeano llega a 10 goles en Brasil

El extremo derecho Antonio Galeano, formado en Rubio Ñu, registró el domingo el primer gol del Ceará, que obtuvo un valioso empate de visitante frente al Vasco da Gama 2-2.
Toño, con pasado en São Paulo, Cerro Porteño y Nacional de Montevideo, se unió al “Vozão” esta temporada, en la que registra 10 anotaciones en 41 partidos.
Galeano lleva cuatro certámenes disputados en el año, Copa do Nordeste, estadual Catarinense, Copa Brasil y Brasileirão, que es el certamen más competitivo del continente.
Cumplidas 22 rondas del torneo, que es liderado por Flamengo, el Ceará ocupa la undécima plaza entre 20 clubes, situándose en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.