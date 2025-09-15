Toño Galeano llega a 10 goles en Brasil

Antonio Javier Galeano marcó el domingo un gol para el Ceará, que empató 2-2 con el Vasco da Gama, en el São Januario de Río de Janeiro, por al Brasileirão. El paraguayo lleva 10 anotaciones en el competitivo fútbol del vecino país.