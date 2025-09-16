Cruzeiro vence al Bahía y continúa al acecho del líder Flamengo

Cruzeiro, con goles del colombiano Luis Sinisterra y de Gabigol, venció el lunes a domicilio por 2-1 a Bahía en el último partido por la 23ª fecha del Brasileirão y se mantuvo en el segundo puesto, al acecho del líder Flamengo.