Grêmio rinde homenaje a “Chiqui” Arce inmortalizándolo en su Calçada da Fama

La ceremonia de homenaje se desarrolló ayer en la Arena de Grêmio, escenario emblemático del club. Junto a “Chiqui” Arce, también recibieron el honor los exfutbolistas Marianita Nascimento y Carlos Miguel. El acto forma parte de una tradición iniciada por Grêmio en 1996, siendo pionera en Brasil, destinada a exaltar a personalidades cuya contribución fue determinante en la historia del club.

Durante el evento, el consejero Cesar Pacheco, quien integró la dirigencia de Grêmio en los años 90, fue el encargado de presentar a Arce. Pacheco recordó la llegada del futbolista paraguayo para reforzar al club en la Copa Libertadores de 1995, y elogió sus cualidades profesionales y humanas: “Arce llegó para ese equipo que armamos para la Libertadores de 1995. Además de ser un gran profesional, es un ser humano excepcional que supo honrar la camiseta del Grêmio. Este homenaje es un reconocimiento del club que se ha ganado a pulso”.

Por su parte, el presidente del club, Alberto Guerra, valoró el aporte de los distinguidos en la vida de la institución: “Estamos muy contentos con las nominaciones de los homenajeados de esta noche y creemos que han sabido enaltecer el nombre del Grêmio. Son personas identificadas con el club, que conquistaron títulos importantes y dedicaron, y aún dedican, parte de su vida a esta institución”.

Como parte del reconocimiento, los homenajeados dejaron la impresión de sus huellas en el cemento de la Calzada de la Fama y recibieron camisetas personalizadas. Con la incorporación de Francisco “Chqui” Arce, la lista de figuras distinguidas en esta galería asciende a 53, reflejando el compromiso de Grêmio por mantener viva la memoria de quienes han marcado la historia del club.

La inclusión de “Chiqui” Arce no solo resalta su trayectoria como jugador, sino que consolida el vínculo entre el paraguayo y una de las instituciones más grandes del fútbol brasileño, promoviendo la importancia de valorar a quienes contribuyen a engrandecer la institución “tricolor gaúcha” y su legado.