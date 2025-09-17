Cerro Porteño toca fondo con empate ante el colista, Tembetary

El “Ciclón”, carente de líder e idea

Cerro Porteño en su rol de dueño de casa, comenzó asumiendo el protagonismo, con el dominio estéril del esférico, y consecuentemente, con la carencia de profundidad, para intentar dañar a un Atlético Tembetary que priorizó mantener el cero en su portería, y cifró sus esperanzas ofensivas en transiciones ante la desesperación local.

El “Ciclón” careció de voz de mando en el campo, y también en la banca. Ante la suspensión del técnico Diego Martínez, quien estuvo en el área técnica fue el segundo asistente, Adrián González, este sin ninguna autoridad, fue fiel reflejo de lo que mostraba el equipo en el terreno de juego, prácticamente estaba pintado y jugando a lo que salga.

La primera mitad tuvo como punto destacado los arrebatos individuales de Cecilio, quien contó como acompañante inesperado al juvenil Franco, este con una actuación destacada terminó siendo el único aplaudido por los aficionados presentes, quienes ante la pálida imagen el equipo, se encargaron de repartir abucheos y silvidos a los suyos.

La etapa complementaria inició con un grosero error de Cecilio, quien en su intento de retroceso, dejó allanado a Alan Gómez el camino para encarar al “desempolvado” Bruno Valdez, este superado por la velocidad, llegó a destiempo al cruce y derribó dentro al área al atacante “rojiverde”, acción que derivó en la sanción de la pena máxima.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De la ejecución de encargó Charpendier, con un tiro cruzado que desvió Arias hacia el travesaño, el rebote le volvió a quedar al argentino que nuevamente estrelló el esférico por el larguero, ante la falta de reacción de la defensa azulgrana, Adorno tuvo una tercera oportunidad y con un cabezazo envió el esférico al fondo de la red.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El “Ciclón” hizo poco para llegar al tanto de la paridad, tal es así, que esa posibilidad llegó mediante una infracción infantil de Barrios, quien ante un enganche dentro del área de Cecilio, se llevó puesto con una barrida al atacante azulgrana, acción sancionada como penal, que Torres cambió por gol, para el empate que dejó sabor a muy poco y encendió la Nueva Olla.