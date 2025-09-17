Francisco Arce y la sorpresiva felicitación de Cerro Porteño: “No creo que haya sido porque busquen contratarme de vuelta”

Cerro Porteño felicitó sorpresivamente a Francisco Arce por el homenaje que recibió el entrenador en Gremio de Porto Alegre. El posteo realizado en las redes sociales es en medio de la crisis que atraviesa el Ciclón y la continuidad en duda del técnico Diego Martínez. Pero también, es después del ninguneo en el superclásico cuando el paraguaríense dirigía a Olimpia en 2024.

Lea más: Francisco Arce y el ninguneo de Cerro Porteño en el tablero

Arce habló de la publicación y comentó que “fue un bonito gesto”. “Me reenviaron el tweet porque desde que nos sacaron del club cerré mi cuenta”, comenzó. “Agradecí porque fue un bonito gesto”, reveló el DT, el último que consagró campeón al Azulgrana (torneo Clausura 2021) y que había finalizado el segundo ciclo con una destitución el 6 de febrero de 2023.

Francisco Arce y la suspicacia del posteo de Cerro

Francisco Arce no escapó a la suspicacia que generó el posteo de Cerro Porteño con relación un nuevo regreso. “Fue una coincidencia que genera suspicacia, pero nada que ver, no creo que haya sido porque busquen contratarme de vuelta”, aseguró el estratega, que puntualizó que no conversó con ningún directivo del club para supuestamente sustituir a Martínez.

Lea más: Francisco Arce: cesado de Cerro Porteño y Olimpia en ¡un año!

“Yo nunca hice hasta ahora eso de hablar con una institución estando un colega activo. A mi me pasó y no se siente bien. Es normal que sea así porque así funciona, pero yo no puedo hacer futurología. Nunca me dejé llevar por supuestos o sino no voy a poder estar tranquilo”, explicó Arce, quien no cerró la puerta a una posible vuelta a Barrio Obrero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La felicitación de Cerro Porteño a Francisco Arce