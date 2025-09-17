Cerro Porteño y una prueba de fuego en la regularización con Tembetary

Cerro Porteño y Atlético Tembetary regularización hoy el torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Ciclón y el Rojiverde disputan la fecha 11 en La Nueva Olla de Asunción: a las 19:00, hora de Paraguay, con la conducción de Blas Romero y VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño quiere volver al segundo puesto

Cerro Porteño tiene la oportunidad de retornar al segundo lugar de la tabla de posiciones. El Ciclón de Diego Martínez, quien tiene el cargo en juego, está obligado a ganar en Barrio Obrero para cortar la racha de tres juegos sin victorias (2 derrotas y 1 empate), superar a Nacional y depender nuevamente de sí en la pelea con Guaraní para conquistar el campeonato.

Atlético Tembetary, con el sueño de permanencia

Atlético Tembetary continúa luchando por la permanencia en la Primera División de Paraguay. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar está último en el promedio, a 19 puntos de Recoleta FC, rival directo. En consecuencia, no hay margen de error para el conjunto con sede en Villa Elisa y también carga con la necesidad de triunfar para mantener la esperanza de no descender.

La formación de Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Bruno Valdez, Matías Pérez, Blas Riveros; Fabricio Domínguez Huertas, Jorge Morel, Gastón Giménez, Carlos Franco; Cecilio Domínguez y Jonatan Torres.

La formación de Atlético Tembetary vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Víctor Barrios, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo, Wildo Alonso; Alan Gómez, Josué Díaz, Rodrigo Rojas, Bruno Pereira; Gabriel Gudiño y Paul Charpentier.