Fútbol

A qué hora juega hoy Cerro vs. Tembetary y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Atlético Tembetary regularizan hoy la undécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 09:46
El argentino Jonatan Torres, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
El argentino Jonatan Torres, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.Gustavo Machado

Cerro Porteño y Atlético Tembetary regularizan hoy el torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Ciclón y el Rojiverde disputan la fecha 11 en La Nueva Olla de Asunción: arranca a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Blas Romero y VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Cerro Porteño y una prueba de fuergo en la regularización

Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Los futbolistas de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Pastoreo FC por la Fase 3 de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los futbolistas de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Pastoreo FC por la Fase 3 de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.

Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Estiven Pérez, futbolista de Atlético Tembetary, celebra un gol en un partido del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Estiven Pérez, futbolista de Atlético Tembetary, celebra un gol en un partido del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

Enlace copiado