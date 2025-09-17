Diego González y los paraguayos en Atlas

Surgido en las formativas de Libertad, Diego González lleva un recorrido importante detrás del balón, pese a su corta edad. Estuvo en el Potros del Este, en el ascenso de Panamá, Universidad San Martín de Perú, Zelaya de México, Lazio de Italia y en la actualidad en Atlas.
“Ahora que el paraguayo está marcando diferencia con Atlas, es momento de recordar a otros guaraníes que también vistieron la camiseta rojinegra”, publicó la cuenta en X Atlas mi buen amigo (@atlas_m_b_a), citando a los compatriotas que actuaron por los Zorros de Guadalajara.
La nómina de rojinegros paraguayos la integran Osvaldo Martínez (2018/9), Luis Neri Caballero (2014/15), Enrique “Rambert” Vera (2010/11), Ariel “Corea” Bogado (2008), Lucas Barrios (2007), Jorge Achucarro (2007/10), Denis Ramón Caniza (2006/07), Alfredo Mendoza (1995) y Hugo Enrique Kiese (1986/87).
Diego González totaliza cinco goles en 25 partidos con el Atlas, que marcha en la 15ª posición entre 18 clubes en el torneo Apertura de la Liga MX.