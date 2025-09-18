2 de Mayo: Más opciones para el entrenador “avícola”

El Gallo norteño, 2 de Mayo, enfrentará el domingo a Libertad, en La Huerta, a las 19:00.
Contra el Cacique no pudieron alistarse por cláusula de contrato René Rodríguez, Brahian Fernández y Jesús Llano, quienes ahora ya son elegibles por el orientador “avícola”, que cumple su segundo ciclo en la institución.
En 2024, el año de retorno del club pedrojuanino a la máxima categoría, la cosecha de puntos fue de 65. La producción actual es muy baja, solo de 34, por lo que el promedio se vino abajo.
Si bien no existe peligro de descenso en esta temporada, los albiazules necesitan sumar para evitar el sufrimiento en el ciclo siguiente.