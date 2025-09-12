2 de Mayo 1-Guaraní 0: El Gallo frena al puntero

Merecido grito de victoria del equipo local

El 2 de Mayo PJC recibió en la Terraza a Guaraní; el primero con la necesidad de seguir sumando de a tres como en la fecha anterior (ante Olimpia) y el segundo, con el firme objetivo de continuar extendiendo la ventaja que tiene en la punta con relación a su inmediato perseguidor, Cerro Porteño (que tiene dos partidos menos).

El duelo en el norte del país se presentó más favorable para el local, que arrancó con un juego más agresivo, punzante y hasta con mayor sincronía que el visitante. Incluso, fue el que mayor peligro generó frente al arco defendido por Aldo Pérez.

Aún así, a pesar de la intensidad que le imprimieron los dirigidos por Felipe Giménez, no estuvieron fino a la hora la definir, y, en consecuencia, no pudieron subir en el tanteador.

Tuvieron dos muy claras: una de Sergio Sanabria, que remató muy cerca del palo y otra, que inició a través de un ataque por derecha en los pies de Juan Segundo Feliú, quien ensayó un muy buen centro a la cabeza de Sergio Fretes, que mandó la pelota afuera por encima de los tres palos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pasado tres cuartos del primer tiempo el Gallo norteño redujo su ímpetu, bajó la energía del conjunto. Y en contrapartida, el Aborigen, que hasta ese momento fue un equipo muy estéril, sin profundidad, con poca claridad y hasta un puntero desconocido, empezó a adelantar sus líneas. Recién, antes de irse la primera etapa, tuvo su primer remate a la portería custodiada por Ángel Martínez, que tampoco tuvo destino de gol. Por lo que ambos se fueron con ganas de más al descanso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La etapa complementaria se presentó bajo las mismas condiciones, el 2 siguió empujando y de tanto insistir llegó al tanto de apertura, por intermedio de Marcelo Acosta, quien pisó el área del Indio y tras recibir una precisa asistencia de Sergio Fretes, por la izquierda, de cabeza la clavó arriba para que el pueblo pedrojuanino empiece a festejar.

Víctor Bernay movió la banca, introdujo cambios y uno de ellos fue Fer-Fer, y en el poco tiempo que estuvo, propició un mano a mano con Martínez, jugada en la que el árbitro Derlis Benítez pitó la pena máxima que fue correctamente anulada a instancias del VAR, para que los del norte peguen el merecido grito de victoria.

Lea además: Guaraní, el puntero, enfrenta a 2 de Mayo en el Río Parapití

Marcelo Acosta: ”Fue un partido intenso”

El mediocampista Marcelo Acosta, autor del único gol anoche en PJC, tras el cierre del choque ante los aurinegros del cual salieron airosos, destacó el trabajo de su equipo y sobre su gol, entre otras cosas, señaló cuanto sigue:

“Creo que el equipo hoy salió la figura. Fue un partido intenso, sabíamos a qué rival estábamos enfrentando y lo hicimos de muy buena manera”, acotó.

“Gracias a Dios se me dio nuevamente (el gol) y ayudé al equipo para que podamos dejar los tres puntos que tanto necesitábamos. Creo que estamos haciendo bien las cosas y nos merecíamos esto”, concluyó el jugador guaireño.

Por su parte, el entrenador aborigen, Víctor Bernay, manifestó en conferencia lo siguiente: “Considero que no fuimos lo suficientemente protagonistas en ataque, que es una de nuestras virtudes, y a partir de darle el balón al rival, no pudimos nosotros sostener el partido al ritmo que queríamos para generar espacios y llegar al gol”, aseveró.