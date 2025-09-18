Cerro Porteño: Achu, conductor interino

Será la segunda intervención de Jorge Achucarro (Achu) como orientador provisorio de Cerro Porteño. El 16 de marzo de 2024, el elenco azulgrana le ganó bajo su comando al Sportivo Luqueño por 1-0, con el gol de Jorge Morel.

En aquella ocasión, el interinato del profesional se había producido tras la salida de Víctor Bernay y antes del nombramiento del español Manolo Jiménez.

La salida de Martínez se materializó luego de la igualdad del miércoles con Tembetary 1-1, en La Nueva Olla. El argentino dirigió 47 partidos, de los cuales ganó 24, empató 12 y perdió 11.

El elenco popular, que se encuentra a tres puntos del líder del Clausura, Guaraní, jugará este sábado contra Ameliano, en la “capital del sentimiento”, a las 19:00.

Los datos estadísticos refieren que el Ciclón nunca perdió contra la V azulada en 15 juegos ligueros (13 victorias y dos empates). Su única caída contra este adversario se dio en los octavos de final de la Copa Paraguay 2023.

En cuanto al próximo conductor, las autoridades se tomarán su tiempo para la elección, siendo analizadas carpetas de profesionales, tanto del plano local como del internacional.

Algunos candidatos cayeron de inmediato, Pedro Troglio (Banfield), Pedro Sarabia (Nacional) y José Gabriel Arrúa (Trinidense).

Los que están con trabajo difícilmente se desvinculen de sus clubes para llegar a “la mitad más uno” por la inestabilidad, registrada por la gran presión ejercida por la afición que festejó por última vez un título en 2021.

Los azulgranas desean cerrar esta temporada con una conquista. Están en condiciones de pelear el título del torneo Clausura.

Por los octavos de final de la Copa Paraguay, Cerro Porteño enfrentará el martes 30 a Sol de América, a las 19:00, en el 12 de Octubre de Itauguá. De pasar lidiará en cuartos con Ameliano o General Caballero de Juan León Mallorquín.

Una de las asignaturas pendientes del Ciclón es la obtención del centro del certamen de integración.