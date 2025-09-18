Fin de ciclo: Diego Martínez fue destituido de Cerro Porteño. El Ciclón anunció la salida del técnico después del empate con Atlético Tembetary en la regularización del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. La decisión de la comisión directiva encabezada por Juan José Zapag fue comunicada en las redes sociales del club en la madrugada de este jueves.

Lea más: Cerro Porteño: ¿Cuándo y dónde jugará la próxima fecha?

“El Club Cerro Porteño comunica que, en la fecha se han dado por finalizados los vínculos con el entrenador Diego Martínez y su cuerpo técnico. Agradecemos por los trabajos, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución”, publicó el Azulgrana a la 01:44. El reemplazante interino, mientras buscan al nuevo entrenador, es Jorge Achucarro.

La comunicación de la salida de Diego Martínez

Cerro Porteño: cuatro sin ganar y 22 puntos

Cerro Porteño, que extendió a cuatro los partidos sin triunfos en el campeonato, llegó a los 22 puntos luego del 1-1 con el Rojiverde, el último de la tabla de posiciones, del promedio y del acumulativo. El Ciclón igualó el puntaje de Nacional y quedó a 3 puntos del puntero Guaraní. En la próxima fecha, recibe a Sportivo Ameliano, el sábado 20 a las 19:00, en La Nueva Olla.