Fútbol

Guaraní: Manzur, resta legendaria

El volante argentino-palestino Agustín Manzur llegó a su quinta tarjeta amarilla por lo que se encuentra suspendido en Guaraní.

Por ABC Color
18 de septiembre de 2025 - 17:17
Enzo Agustín Manzur (24 años), mediocampista de Guaraní.
Enzo Agustín Manzur (24 años), mediocampista de Guaraní.VICTOR MIRANDA

Guaraní, el puntero del Clausura enfrentará el domingo a Nacional, en La Arboleda de Trinidad, a las 16:30.

Agustín Manzur, por acumulación de cinco tarjetas amarillas, no podrá participar del choque contra los tricolores.

Iván Ramírez Ferreira, el Tanque, no pudo jugar contra 2 de Mayo por suspensión y se dispone a retornar contra la Academia.

La probable formación del técnico argentino Víctor Bernay es la compuesta por: Aldo Pérez; Alcides Barbotte, Juan Gabriel Patiño, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Alcides Benítez, Aldo Maíz, José Ignacio Sosa y Derlis Rodríguez; Fernando Fernández y Ramírez.

