Guaraní: Manzur, resta legendaria

Guaraní, el puntero del Clausura enfrentará el domingo a Nacional, en La Arboleda de Trinidad, a las 16:30.
Agustín Manzur, por acumulación de cinco tarjetas amarillas, no podrá participar del choque contra los tricolores.
Iván Ramírez Ferreira, el Tanque, no pudo jugar contra 2 de Mayo por suspensión y se dispone a retornar contra la Academia.
La probable formación del técnico argentino Víctor Bernay es la compuesta por: Aldo Pérez; Alcides Barbotte, Juan Gabriel Patiño, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Alcides Benítez, Aldo Maíz, José Ignacio Sosa y Derlis Rodríguez; Fernando Fernández y Ramírez.
