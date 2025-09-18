Fútbol

Recoleta FC: Canario en nido adornado

Recoleta FC enfrentará este sábado a Tembetary en el estadio Ricardo Grégor, en medio de los preparativos para la fiesta por el centenario del Independiente de Campo Grande.

18 de septiembre de 2025 - 17:25
Estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, donde oficia de local Recoleta FC.
Estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, donde oficia de local Recoleta FC.Gentileza

El partido entre Recoleta FC y Tembetary, sobre césped sintético, está previsto para las 16:30 y corresponde a la decimotercera fecha del campeonato Clausura.

El entrenador aurinegro Jorge González Frutos ensayó un novedoso sistema de 3-4-3, en busca de un mejor funcionamiento del equipo.

El Canario formaría en el adornado nido del capitalino barrio Madame Lynch con: Gonzalo Falcón; Luis Cardozo, Lucas Romero y Juan Núñez; Facundo Echeguren, José Espínola, Alejandro Silva y Sebastián Vargas; Brahian Vidal Ferreira, Lucas González y Wilfrido Báez.

