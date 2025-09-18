Recoleta FC: Canario en nido adornado

El partido entre Recoleta FC y Tembetary, sobre césped sintético, está previsto para las 16:30 y corresponde a la decimotercera fecha del campeonato Clausura.
El entrenador aurinegro Jorge González Frutos ensayó un novedoso sistema de 3-4-3, en busca de un mejor funcionamiento del equipo.
El Canario formaría en el adornado nido del capitalino barrio Madame Lynch con: Gonzalo Falcón; Luis Cardozo, Lucas Romero y Juan Núñez; Facundo Echeguren, José Espínola, Alejandro Silva y Sebastián Vargas; Brahian Vidal Ferreira, Lucas González y Wilfrido Báez.
