Recoleta FC: Centenario de un club amigo

Fundado el 20 de setiembre de 1925, el Independiente de Campo Grande cumplirá 100 años en medio de un presente deportivo que no es el esperado por sus autoridades, ubicado en el antepenúltimo puesto de la División Intermedia.
La hermandad interinstitucional entre Independiente y Recoleta permite compartir la sede en un convenio por cinco temporadas.
La dirigencia canaria, encabezada por Luis Antonio Vidal Velázquez, prepara la logística para brindar ayuda y hacer que el encuentro social y deportivo del fin de semana tenga el brillo deseado para la celebración del centenario del tradicional club capitalino.
