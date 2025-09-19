Fútbol

A qué hora juega General vs. Luqueño y dónde ver en vivo

General Caballero y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

19 de septiembre de 2025 - 12:22
Teodoro Arce, futbolista de General Caballero de Juan León Mallorquín, remata un penal en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 21 del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio Arsenio Erico, en Asunción.
Teodoro Arce, futbolista de General Caballero de Juan León Mallorquín, remata un penal en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 21 del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio Arsenio Erico, en Asunción.Fernando Romero, ABC Color

General Caballero y Sportivo Luqueño disputan hoy el capítulo 13 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Rojo y el Auriazul juegan en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín: arranca a las 16:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Blas Romero y VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

General Caballero vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Brasil: 16:30 horas

Uruguay: 16:30 horas

Chile: 16:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Perú: 14:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

Bolivia: 15:30 horas

El Salvador: 13:30 horas

México: 13:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:30 horas

Estados Unidos - Este: 14:30 horas

Inglaterra: 20:30 horas

España: 21:30 horas

Bélgica: 21:30 horas

Marruecos: 21:30 horas

Sudáfrica: 21:30 horas

General Caballero vs. Sportivo Luqueño:¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores de Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la segunda fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la segunda fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.

General Caballero vs. Sportivo Luqueño:¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

