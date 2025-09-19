General Caballero y Sportivo Luqueño abren la fecha 13

General Caballero y Sportivo Luqueño disputan hoy la ronda 13 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Rojo y el Auriazul juegan en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín: empieza a las 16:30, hora de Paraguay, y arbitra Blas Romero con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

General Caballero, por la permanencia

General Caballero de Juan León Mallorquín pelea por la permanencia en la Primera División de Paraguay. El Rojo de Humberto Ovelar, que en la fecha pasada derrotó 2-1 a Cerro Porteño, continúa con chances de mantener la categoría. Los paranaenses necesitan triunfar para mejorar el promedio a pesar de no abandonarán los puestos de descenso a la División Intermedia.

Sportivo Luqueño, volver a zona de copas

Sportivo Luqueño está alejado de la lucha por el título y por lo tanto, el único objetivo es acceder a la Copa Sudamericana 2026. El Auriazul de Julio César Cáceres, que suma cuatro partidos consecutivos sin triunfos, está obligado a ganar para alcanzar momentáneamente a Recoleta FC en zona de clasificación: el Chanchón es noveno con 39 puntos, a 3 unidades del Canario.

La formación de General Caballero vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Tales Wastowski; Miller Mareco, Alexis Rodas, Jorge González, Gabriel Molinas; Ángel Aguilera, Gaspar Vega, Juan Franco, Osmar Giménez; Teodoro Arce y Marcelo Ferreira.

La formación de Sportivo Luqueño vs. General Caballero en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Alberto Espínola, Alexis Villalba, Lucas Monzón, Rodrigo Alborno; Lautaro Comas, Ángel Benítez, Sebastián Quintana, Julio Báez; Jonathan Ramos y Marcelo Pérez.