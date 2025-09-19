Olimpia y Trinidense, estancados en Sajonia

Un primer tiempo bien disputado y ritmo mermado en la complementaria

El encuentro inició con el protagonismo de Olimpia, con un semblante mejorado con relación a la pálida imagen demostrada ante Nacional, esto tomaba mayor relevancia teniendo en cuenta el rival de turno, un Trinidense ya con movimientos mecanizados, producto de una identidad adquirida desde hace varias temporadas por José Arrúa.

La apuesta por Héctor David Martínez en la banda izquierda no solo le dio seguridad sobre su sector, sino que representó una importante opción ofensiva, teniendo en cuenta el buen pie que tiene el ex Inter Miami ya sea con pases profundos y con incursiones en ataque mediante los centros que generalmente encontraba a un franjeado.

En los primeros minutos, el lateral hizo gala de su buen pie, con un pase profundo para Leguizamón, quien ganó línea de fondo por izquierda y metió el centro rasante, que en el primer poste, en su intento fallido de resolución, Sebas Ferreira desvió el esférico levemente con el taco para que Redes le saque ventaja a Mendoza y luego deposite el balón al fondo del red.

Posterior al tanto de apertura, se invirtieron los roles, la posesión pasó a ser de la “cruz amarilla”, que encontró la paridad en el primer cuarto de hora mediante una mano dentro del área de Sebas Ferreira, este luego de un tiro de esquina de Camacho fue con los brazos abiertos a la disputa con “Beto” de la Cruz, quien con un cabezazo propició la infracción del atacante, que Camacho terminó castigando.

En la complementaria, el ritmo franjeado disminuyó, su propuesta estuvo llena de impresiones, porque el cansancio empezaba a jugar su papel. Trinidense empezó a tener el control de las acciones, pero careció de profundidad y no estuvo punzante como en otras jornadas para capitalizar las acciones.

La situación más clara de la segunda mitad se generó mediante una recuperación en mitad de cancha de Sebas Ferreira, quien con un pase largo preciso dejó de cara al gol a Hugo Quintana, quien terminó perdiendo ante el buen achique del portero Dufour.