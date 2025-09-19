Éver Almeida: “creo que voy a dormir bien esta noche”

Almeida manifestó su conformidad con el desempeño del equipo. “Estoy mucho más tranquilo que en partidos anteriores. Creo que hoy, dentro de todo, se hizo un partido prolijo. Tuvimos algunas opciones importantes que no las pudimos terminar y creo que hubiesen cambiado bastante lo que fue el partido, el final del partido. Pero sí, me gustó el trabajo de los muchachos. Hubo más orden, se jugó mejor, me gustó mucho la defensa. Creo que hemos dado un paso adelante”.

Consultado sobre los puntos a mejorar, el técnico reconoció que aún falta precisión en el ataque. “Hoy estoy tranquilo. Termino el partido y estoy tranquilo. Veo mejoría en el equipo, veo mejoría en la semana. Vuelvo a lo mismo, nos faltó, como se dice vulgarmente, esa puntada final y tenemos que seguir mejorando. Ahora vienen dos partidos de corrido en la semana. Tenemos tiempo para trabajar otra vez dentro de lo que son los partidos. No me voy contento, pero creo que voy a dormir bien esta noche”.

El entrenador también explicó los ajustes tácticos realizados durante el encuentro. “Creo que el chico Eduardo Delmás jugó bien, fue prolijo, jugó bien. La idea era tratar de tenerlo el mayor tiempo posible dentro de la cancha, porque nosotros necesitamos. Lo que nosotros habíamos planificado era que entrara Alan Ledesma al lado de Richard y correrlo a Hugo Quintana más adelante, pero seguir manteniendo el sub. Pero el partido no estaba para eso, había mucha gente en la mitad de la cancha, Hugo Quintana estaba lejos de Richard. Entonces decidimos que Hugo sí vaya hacia adelante y pusimos un acompañante a Richard en la mitad de la cancha. Y creo que solucionamos bastante ese inconveniente de Trinidense, que tiene muchos jugadores en la mitad de la cancha que juegan realmente bien, es un buen equipo, veloz. Hace mucho tiempo que está siendo trabajado por un muy buen técnico. Y Olimpia está tratando de que su técnico sea bueno también”.

La “leyenda” concluyó su análisis detallando la nueva estrategia del cuerpo técnico: “La verdad que nosotros intentamos en este partido, ir hacia adelante, aprovechar lo mejor que tienen los chicos, hoy los soltamos un poco más. No le dimos ese trabajo que intentamos en partidos anteriores de presionar. Porque si no, nos falta un poco de tiempo. El equipo se nos estaba quedando muy largo en partidos anteriores, prácticamente nos agarraban la defensa mano a mano. Ahora con el hecho de que esperamos algunas veces en mitad de cancha, jugamos un 4-2-3, donde ya no había tanto espacio, ya estábamos más cerquita. Y cuando quitábamos la pelota teníamos con quién jugar, antes no. Entonces, lo que nosotros intentamos como cuerpo técnico es nosotros adaptarnos a los jugadores que tenemos. No imponer una idea futbolística nuestra a jugadores que de repente no tienen lo que nosotros queremos, es lo que nosotros estamos haciendo, dejándolos que ellos tengan lo suyo y de a poquito metiéndoles lo nuestro”.