Árbitros paraguayos en Arabia Saudita

Un equipo arbitral paraguayo, encabezado por el mundialista Juan Gabriel Benítez, se encuentra en Arabia Saudita para actuar el lunes en un partido por la ronda de 32 de la Copa del Rey.

20 de septiembre de 2025 - 16:10
Juan Gabriel Benítez, líder del quinteto arbitral en Arabia Saudita, toma la selfie con José Villagra, Milciades Saldívar, Ulises Mereles y Eduardo Britos.
Juan Gabriel Benítez, líder del quinteto arbitral en Arabia Saudita, toma la selfie con José Villagra, Milciades Saldívar, Ulises Mereles y Eduardo Britos.Gentileza

El staff referil para el partido del lunes entre Al-Adalah y Al-Hilal, por la ronda de 32 de la King’s Cup o Copa del Rey está conformado por Juan Gabriel Benítez, los asistentes Eduardo Britos y Milciades Saldívar, más los encargados del VAR, Ulises Mereles y José Villagra. La función de cuarto juez la ocupará un local.

El enfrentamiento se desarrollará en el Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, en la ciudad de Al Hofuf, a las 15:30.

Una gran experiencia para los representantes del arbitraje paraguayo que necesita ir ganando espacio a nivel internacional.

