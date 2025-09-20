Árbitros paraguayos en Arabia Saudita

El staff referil para el partido del lunes entre Al-Adalah y Al-Hilal, por la ronda de 32 de la King’s Cup o Copa del Rey está conformado por Juan Gabriel Benítez, los asistentes Eduardo Britos y Milciades Saldívar, más los encargados del VAR, Ulises Mereles y José Villagra. La función de cuarto juez la ocupará un local.

El enfrentamiento se desarrollará en el Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, en la ciudad de Al Hofuf, a las 15:30.

Una gran experiencia para los representantes del arbitraje paraguayo que necesita ir ganando espacio a nivel internacional.

