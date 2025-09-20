Pedro Báez marca el camino de la goleada de Xelajú

En la lluviosa jornada del viernes, en el estadio Mario Camposeco, Xelajú impuso su condición de local contra uno de los clubes más ganadores del fútbol guatemalteco, Comunicaciones, al que venció con autoridad por 3-0.
Al minuto 18, los Superchivos quebraron la paridad con un gol de penal del paraguayo Pedro Federico Báez.
El santaniano, de 28 años, totaliza 11 anotaciones en 49 presencias con “Xela”, al que llegó a principios de temporada tras militar en Malacateco. También jugó en Antigua.
El certamen chapín es liderado por Antigua y Municipal, con 20 puntos. Xelajú marcha quinto, con 15 unidades.
En el historial, Municipal y Comunicaciones registran 32 títulos, mientras Aurora marcha en segunda línea, con 8. El Xelajú alcanzó 7 coronas.