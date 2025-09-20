Cerro Porteño, a la cima de la mano de “Achu”

Reacción azulgrana en la complementaria

El primer tiempo, esta vez con el interinato de Achucarro, presentó una imagen calcada de lo que ofreció Cerro Porteño ante Tembetary y esto se acentuó más luego de la expulsión de Lezcano, que vio la roja directa antes de llegar al primer cuarto de hora por impedir una situación manifiesta de gol.

Con la superioridad numérica, el Ciclón no pudo hacer diferencia. El “Botellón” García parchó el hueco haciendo retroceder a Sebas Aranda en la línea de cuatro y completó el tándem bajando a Sarquis y dejando como única referencia a Roland Escobar, un equipo que prácticamente renunció el ataque con la misión de mantener el cero.

La única acción clara de esa primera mitad tuvo su origen en una recuperación alta del juvenil Páez, quien con el esférico en su poder ganó línea de fondo y metió el centro rasante que Torres conectó de primera, propiciando la gran intervención abajo de Martínez, cuyo rebote no contó con un oportunista azulgrana para capitalizar la segunda jugada.

En la complementaria, con un gol tempranero, Cerro Porteño pasó al frente con el tanto que se originó con un tiro libre de Cecilio, quien buscó en el corazón del área a “Totín” Amarilla, el cuestionado atacante aplicó el potente cabezazo al costado izquierdo de Martínez, quien no ofreció respuesta.

El “Ciclón” solo necesitaba abrir el marcador para manejar el partido, ya que la V azulada, con el gran desgaste que significa jugar con uno menos, no ofrecía argumentos ofensivos como para dirigir el peligro a la portería de Alexis Arias, quien tuvo una noche tranquila y sin intervenciones, el triunfo local no estaba en peligro.

Antes de llegar a la hora de partido, el dueño de casa duplicó la diferencia con una gran jugada colectiva que derivó en la descarga de Torres para Morel, este al borde de la medialuna del área sacó el potente derechazo que tampoco contó con la respuesta de Martínez, ante la violencia del envío, un resultado que terminó quedando corto.

Luego del consumarse la victoria en La Nueva Olla, el delantero de Cerro Porteño Luis “Totín” Amarilla, autor del tanto de apertura, aseguró que el cambio de mentalidad en la complementaria encaminó el triunfo. “Supimos aprovechar los momentos, erramos mucho en el primer tiempo, pero en el complemento cambiamos la mentalidad, sabíamos que necesitábamos ganar y el equipo respondió con el compromiso, sabiendo lo que hoy día nos estamos jugando”, expresó.

“Ellos se metieron un poco atrás, se hizo difícil, fallamos mucho, eso hace que uno se replantee cosas, incluso en un partido así cerrado una pelota parada puede abrir el camino. Pudimos convertir, eso también es importante porque tampoco estábamos haciendo goles de balón quieto, se nota que hubo compromiso de parte de todos y se dio el triunfo que para nosotros es muy importante”, agregó el aregüeño.

