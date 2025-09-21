El Toluca de Robert Morales golea al Guadalajara

De manera contundente, Toluca le ganó el sábado a Chivas de Guadalajara por 3-1, en el estadio del Rebaño Sagrado, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Al minuto 21, tras un contragolpe, el delantero portugués Paulo Dias Paulinho recibió un pase en el área, eludió al portero y anotó el 1-0 para los Diablos Rojos del Toluca.

Tres minutos después, Jesús Gallardo hizo el 2-0 con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina por izquierda.

Alexis Vega sentenció el 3-0 al 56 tras culminar un contragolpe que él condujo en el último cuarto del campo. Con este resultado, el Toluca, vigente campeón, llegó a 19 puntos y el Guadalajara se quedó con ocho unidades.

La Pantera Morales, atacante paraguayo del Toluca, saltó al campo al minuto 76 para refrescar la ofensiva roja. Su ingreso se produjo por el lusitano Paulinho.

En estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, los Tigres rescataron el empate 1-1 en casa de los Pumas con un gol del argentino Ángel Correa en tiempo de compensación. José Macías, con un tiro en el área al minuto 86, marcó por los Pumas que llegaron a 13 puntos.

Al 92, Keylor Navas, portero costarricense de los Pumas, le tapó un penal al argentino Nicolás Ibáñez; Ángel Correa fue por el rebote y firmó el 1-1 para los Tigres que quedaron con 16 unidades.

En el estadio Hidalgo, en Pachuca, los Gallos Blancos del Querétaro sorprendieron al vencer 2-0 a los Tuzos del Pachuca. El uruguayo Santiago Homenchenko, de penal al minuto 11, y el ecuatoriano Jhohan Julio con un remate cruzado en el área al 45, anotaron los goles para el triunfo queretano.

De esta manera, los Gallos Blancos llegaron a siete puntos. Los Tuzos sufrieron su cuarta derrota en el torneo y se quedaron con 13 unidades.

El viernes, en el inicio de la ronda, Cruz Azul sumó su séptimo triunfo consecutivo y llegó a 23 puntos con un triunfo de 3-2 viniendo de atrás ante Juárez en el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México.

En el estadio Caliente, en Tijuana, los Xoloitzcuintles del Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu golearon 5-0 al León, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo. AFP