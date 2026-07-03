Desde Philadelphia habla Gustavo Alfaro previo al duelo por octavos de final: “Francia es una tormenta eléctrica”

La selección paraguaya afrontará este sábado uno de los desafíos más exigentes de su regreso a la Copa del Mundo y su entrenador, Gustavo Alfaro, no esquivó la dimensión del reto. En la conferencia previa al choque de octavos de final frente a Francia, el DT albirrojo dejó en claro que su equipo está ante “el partido de mayor complejidad” desde que comenzó la aventura mundialista, aunque también remarcó que la Albirroja no llegó hasta aquí para conformarse.

“Es un placer estar en una instancia tan significativa para el fútbol paraguayo”, expresó Alfaro al inicio de su intervención, valorando el hecho de que Paraguay haya vuelto a un Mundial después de 16 años y se encuentre compitiendo en una fase decisiva con un plantel que, en su enorme mayoría, disputa por primera vez una Copa del Mundo.

El entrenador resaltó que este recorrido debe ser entendido en su justa dimensión, atendiendo a la falta de experiencia internacional de varios de sus dirigidos y al contexto de una temporada extensa que ya empieza a pasar factura en lo físico. “No hay que perder de vista que los jugadores están llegando al final de una temporada, donde es muy difícil sostener la intensidad y también adaptarse a las temperaturas. Frente a Alemania nos costó muchísimo sostenernos, casi todos los cambios fueron por problemas físicos”, reconoció.

La exigencia de Francia y el desafío más complejo

Alfaro fue directo al referirse al rival de turno. Para el entrenador argentino, Francia representa el obstáculo más duro que ha tenido Paraguay hasta ahora en el Mundial 2026. “No es una cuestión de sistema. Con Francia vamos a jugar el partido de mayor complejidad que vamos a tener. Yo soy un hombre de campo, y si venía una tormenta eléctrica había que ver cómo evitar los rayos. Francia es una tormenta eléctrica”, graficó, en una de las frases más potentes de la conferencia.

El DT albirrojo dejó en claro que el análisis del rival va mucho más allá de un esquema táctico, ya que entiende que cada selección impone una exigencia diferente. “Con Francia cambia la estructura, pero no es solo lo táctico o el sistema. Cada selección tiene su impronta y hay muchos puntos a evaluar. En un partido se pueden jugar varios partidos distintos”, señaló.

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También puso sobre la mesa una diferencia clave entre ambos equipos en cuanto al desgaste acumulado. Mientras Paraguay viene de una desgastante clasificación por penales frente a Alemania, Francia resolvió su llave anterior en tiempo reglamentario y pudo administrar cargas. “A nosotros nos costó muchísimo el partido contra Alemania, desde lo físico, lo emocional y lo mental. En cambio, a Francia le alcanzaron 60 minutos para liquidar su partido y hasta guardar jugadores”, comparó.

La situación de Alderete y el peso físico del plantel

Uno de los temas que más atención genera en la previa es el estado físico de Omar Alderete, pieza importante en la estructura defensiva del equipo. Alfaro explicó que el zaguero tuvo una buena respuesta en trabajos controlados, aunque su presencia aún dependerá de la evaluación final antes del partido.

“Omar ayer trabajó bien, aunque todavía no hizo tareas en campo. Todo lo que realizó, lo hizo bien. Vamos a probarlo hoy, ver cómo responde a los estímulos y si está en condiciones de arrancar. Lo necesitamos pleno por la exigencia que va a tener este partido”, sostuvo.

La referencia a Alderete también encaja en un panorama general en el que la recuperación física del plantel se volvió una prioridad absoluta. El desgaste del cruce ante Alemania dejó secuelas y obligó al cuerpo técnico a gestionar con extremo cuidado cada detalle de cara al duelo frente a los franceses.

La confianza que dejó Alemania

Más allá del respeto que genera Francia, Alfaro se encargó de remarcar que el triunfo ante Alemania dejó una herencia valiosa en el grupo: confianza. Y en una Copa del Mundo, donde lo mental suele ser determinante, el entrenador considera que ese impulso puede convertirse en un factor decisivo.

“Esa victoria da confianza, y la confianza te da resultados. Ganarle a Alemania te llena de confianza, te ayuda a liberarte de tensiones, y esas tensiones existen, uno las vive por dentro. La confianza te hace crecer, te da seguridad y te permite tomar mejores decisiones”, explicó.

En ese sentido, Alfaro valoró especialmente la evolución emocional del plantel desde aquella dura caída ante Estados Unidos en el debut. Según el entrenador, la capacidad de reacción de sus jugadores fue uno de los aspectos más valiosos de este proceso. “Yo me sentí liberado después del partido contra Estados Unidos, porque si ellos no se reponían de ese golpe y no sacábamos resultados, nos íbamos. Si no se liberaban mentalmente, no podíamos hacerle un partido a Alemania”, afirmó.

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