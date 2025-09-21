Gustavo Cristaldo marca para Independiente Petrolero

Surgido de la cantera de Libertad e integrante en su momento de las selecciones paraguayas menores (mundialista Sub 20 en 2009), Gustavo Cristaldo, de 36 años, milita en el fútbol boliviano desde 2021.

Lea más: Clever Ferreira anota contra River en Argentina

Independiente Petrolero, Always Ready, Nacional Potosí y nuevamente IP, el recorrido boliviano del volante ofensivo que el fin de semana colaboró con una conversión para la victoria de su conjunto contra San Antonio Bulo Bulo por 4-2.

Cumplidas 21 rondas del certamen, Always Ready lidera con 46 puntos. El Independiente marcha séptimo, en la medianía de la tabla, con 27.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy