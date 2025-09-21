Libertad vs. Sportivo 2 de Mayo completan la fecha 13

Libertad enfrenta hoy Sportivo 2 de Mayo en el capítulo 13 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Gumarelo y el Gallo norteño juegan en el estadio La Huerta de Asunción: a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de David Ojeda y VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Libertad, por puntos que lo acerquen a la zona de vanguardia

Libertad, que jugará conociendo el resultado del duelo entre Guaraní y Nacional necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de vanguardia y no quedar muy relegado como actualmente se encuentra. El “Gumarelo”, viene de reencontrarse con el triunfo luego de cinco rondas, con su victoria 4-1 sobre Sportivo Luqueño, una recuperación fundamental para el equipo dirigido por Pablo Guiñazú que también busca victorias para que, en caso de no conquistar el Clausura, terminar siendo el campeón con mayor puntaje de la temporada, lo que le permitirá definir la Supercopa Paraguay, en la que también sigue en carrera y es el vigente monarca.

Sportivo 2 de Mayo, por confirmar la recuperación

Sportivo 2 de Mayo viene demostrando una versión mejorada desde el reentré de Felipe Giménez en la dirección técnica. El “Gallo” norteño viene de hilar dos victorias consecutivas jugando de local, venciendo a los clubes más añejos del país, el último fue ante el líder Guaraní, al que doblegó por 1-0, en Pedro Juan Caballero. El elenco de la “terraza del país” tiene como primer objetivo confirmar su permanencia en la máxima categoría, y posteriormente hacerse con uno de los cupos a la Copa Sudamericana, actualmente se encuentra a seis puntos del Sportivo Ameliano, que ocupa la última plaza.

La formación de Libertad vs. Sportivo 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Martín Silva; Aarón Troche, Robert Rojas, Diego Viera y Matías Espinoza; Joaquín Bogarín, Hernesto Caballero, Lucas Sanabria y Hugo Fernández; Iván Franco y Gustavo Aguilar

La formación de Sportivo 2 de Mayo vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Juan Segundo Feliú, Pedro Sosa, Camilo Saiz y César Castro; Marcelo Acosta, Sergio Sanabria, Ronald Cornet y Félix Jesús Llano; Henry Riquelme y Rodrigo Ruiz Díaz