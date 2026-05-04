Peña firma decreto para “modernizar” el transporte púbico

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó el Decreto N° 5969 con el objetivo de reglamentar la reforma del sistema de transporte público de pasajeros.

Esta decisión reglamenta la Ley N° 7617/2026, la cual establece que el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, asume el control central para planificar y organizar el sector. La reforma busca responder a uno de los reclamos más sentidos de la población.

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Según el decreto, ahora se apuesta por el medio ambiente y la tecnología. Las políticas de movilidad ahora deberán considerar obligatoriamente la incorporación de buses eléctricos o de nulas emisiones para reducir la contaminación del aire.

En cuanto al servicio diario, el decreto garantiza la interoperabilidad del billetaje electrónico. Esto significa que los validadores en los buses deberán aceptar diversos medios de pago, como tarjetas bancarias de débito o crédito, dispositivos móviles y aplicaciones digitales, para dar facilidad de acceso a los usuarios.

¿Menos esperas para los pasajeros?

Según el decreto, se busca soluciones que reduzcan los tiempos de espera y de viaje. Para lograrlo, se crea un Fideicomiso de Administración que custodiará los recursos destinados al pago de los prestadores. De esa manera se busca asegurar que el dinero se use de forma eficiente para garantizar la continuidad del servicio.

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Además, las nuevas concesiones de transporte se otorgarán mediante procesos de licitación transparentes que podrán incluir etapas de precalificación y diálogo competitivo.

El decreto también prohíbe que los contratos se prorroguen automáticamente a favor de las mismas empresas, obligando a realizar convocatorias abiertas.

Se establece la creación de un sistema de denuncias ágil para que los pasajeros puedan reclamar por sus derechos y recibir soluciones rápidas. Asimismo, el Consejo Asesor del Transporte contará con representación de las organizaciones de usuarios y trabajadores del sector para que tengan voz en las decisiones.

Finalmente, el plan contempla la capacitación constante del personal de los buses y promoverá activamente que más mujeres ocupen roles en el sector, rompiendo barreras tradicionales en el rubro del transporte.