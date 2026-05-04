SEN anuncia plan preventivo ante llegada de “El Niño”

Este lunes hubo una reunión del Consejo de Emergencia Nacional y tras el encuentro, el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, brindó una conferencia de prensa.

Al respecto, el funcionario alertó sobre el ingreso del fenómeno climático “El Niño” para la segunda mitad del 2026, por lo que también se anticipa un periodo de lluvias importantes y un invierno con pocos frentes fríos, sino, predominaría el calor.

Asimismo, aseguró que existe el riesgo de inundaciones a partir de agosto y septiembre, por lo que bajo instrucciones del presidente Santiago Peña, se iniciará una supervisión de muros de contención en zonas como Pilar, Alberdi, Concepción, Fuerte Olimpo, Pozo Hondo y Margariño.

“Tenemos un plan elaborado y aprobado en el año 2024 y ese plan vamos a actualizar en algunos puntos. Vamos a incorporar lecciones aprendidas y vamos a ir mejorando”, detalló.

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Reactivación de depósitos

Como parte de su plan preventivo, la SEN reactivará sus depósitos de preposicionamiento para garantizar una respuesta rápida ante futuras necesidades en ambas regiones del país, según el ministro.

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Asimismo, también se mantendrá un monitoreo permanente del comportamiento del río Paraguay y de las condiciones climáticas generales en coordinación con la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

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