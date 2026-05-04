Mortal agresión a pasajero de Bolt: defensa cuestiona imputación por homicidio doloso

La abogada Carolina González, defensa de Cristian Jaime —conductor de la plataforma Bolt imputado por la muerte de su pasajero Arnaldo Ramón Grance Coronel—, criticó duramente la carátula de homicidio doloso y omisión de auxilio impuesta por el Ministerio Público.

Según explicó, se trata de una “calificación provisoria bastante pesada”, que expone a su defendido a una expectativa de pena de entre cinco y diez años de cárcel. En ese sentido, insistió en que no están dados los elementos para sostener la existencia de dolo, es decir, la intención de matar.

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“Nunca tuvo intención de asesinar”, afirma

González remarcó que su cliente “en ningún momento tuvo la intención de asesinar” a la víctima, y señaló que el conflicto se originó dentro del vehículo tras un desacuerdo por el costo del viaje.

De acuerdo con la versión de la defensa, el pasajero se encontraba presumiblemente bajo los efectos del alcohol, se negó a descender del rodado y habría iniciado una agresión física contra el conductor. Incluso, aseguró que Jaime resultó con lesiones visibles, como un corte en el labio.

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Discusión, agresión y desenlace fatal

Siempre según la abogada, el incidente escaló cuando el conductor solicitó ayuda a familiares del pasajero para que este descendiera del vehículo, sin éxito inmediato.

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Posteriormente, ya fuera del habitáculo, se produjo un enfrentamiento que derivó en un golpe de puño por parte del conductor. La víctima cayó al pavimento y sufrió un impacto en la cabeza que, conforme a los primeros datos de la autopsia, habría sido determinante para su fallecimiento.

“Todo golpe en la cabeza es peligroso”, señaló González, quien atribuyó el desenlace fatal a la caída y no a una intención directa de matar.

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Cuestionan omisión de auxilio

Otro de los puntos objetados por la defensa es la imputación por omisión de auxilio. La abogada argumentó que su cliente se encontraba en un contexto de violencia previa y que no dimensionó la gravedad de lo ocurrido.

Indicó que, tras el hecho, Jaime acudió a la casa de un familiar y luego a una comisaría para denunciar la agresión sufrida, momento en que se enteró del fallecimiento del pasajero.

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Diligencias y próximos pasos

La defensa ya solicitó una reconstrucción de los hechos, así como el acceso a imágenes de circuito cerrado y los resultados finales de la autopsia, elementos que considera clave para esclarecer lo sucedido.

Mientras tanto, el conductor permanece con prisión preventiva y a la espera de ser trasladado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.