Pastoreo encadena victorias, pero sigue complicado

A Pastoreo FC se le alinearon los astros para salir airoso de uno de los reductos más difíciles de la División Intermedia, el de Resistencia, al que terminó goleando por 5-1.

Lea más: Santaní complica a Tacuary

El conjunto de Juan Manuel Frutos, que lucha por la permanencia en la categoría y que logró su tercer triunfo seguido, tuvo la ventaja de jugar gran parte del partido con una ventaja numérica por la tempranera expulsión de un futbolista del Triángulo rojo.

Los del quinto departamento ganaban por dos goles hasta que se complicaron con el descuento de “Resi”, pero en los tramos finales los albirrojos pudieron establecer la clara diferencia en el marcador para seguir soñando con permanecer en el segundo nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy