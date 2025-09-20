Deportivo Santaní complica a Tacuary

Con un buen desempeño, Deportivo Santaní pudo justificar la victoria por 2-0 contra Tacuary, en partido desarrollado en Capiatá.

El Buque barriojarense, que llegó a estar en la punta de la División Intermedia, atraviesa por una complicada fase, ya que su promedio baja peligrosamente y si logra la permanencia esta temporada, en la siguiente sufrirá bastante.

El conjunto sampedrano logró reacomodarse en la clasificación, luego de superar igualmente una delicada etapa que motivó cambios constantes de entrenadores.

Estadio: Enrique Soler. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: César Caballero y Marcelo Almada. Cuarto árbitro: Fredy Hermosilla.

Tacuary: Bernardo Medina; Carlos Giménez, Marcos Miers, Cristian Enciso (30’ Fernando Cabrera) y Marcelo Estigarribia (54’ Bruno López); Cristian García, Junior Franco, Lucas Rojas (63’ Lucio de Pascale) y Fabricio López (30’ Santiago Mederos); Martín Reinoso y Arnaldo Zárate (63’ Martín Núñez). D.T.: Luis de la Riva.

Santaní: Armando Vera; Bernardino Villalba, Martín Giménez, Alejandro Meza y Luis Luján; Rodrigo Ramírez (69’ Alexander Núñez), Brandon Barbas (86’ Luis Lezcano), Brahian Martínez y Federico Florentín (69’ Alexis Insfrán); Antonio Samaniego (69’ Marco González) y Édgar Villalba (74’ Thiago Arévalo). D.T.: Robert Gauto.

Goles: 5’ y 36’ Antonio Samaniego (S). Amonestados: 41’ Santiago Mederos, 42’ Cristian García, 45’ Marcos Miers y 93’ Lucio de Pascale (T); 45’ Rodrigo Ramírez, 54’ Luis Luján, 57’ Federico Florentín y 79’ Armando Vera (S).