Fútbol

General Caballero JLM, con un promedio angustiante

General Caballero de Juan León Mallorquín viene haciendo méritos para seguir en la máxima categoría, aunque no depende de sus propias fuerzas para su permanencia.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 17:19
Gaspar Ignacio Vega (33 años), mediocampista argentino del General Caballero de Juan León Mallorquín, durante la práctica "militar" desarrollada en el Puma Resort.
En la complicada lucha que libra General Caballero de Juan León Mallorquín para evitar su caída a la División Intermedia, el más “cercano” en el promedio es Sportivo Luqueño, al que viene de golear por 5-2 y que le lleva nada menos que 15 puntos de ventaja.

Entre los que dividen por menos de tres temporadas aparece Recoleta FC, a esta altura prácticamente inalcanzable, salvo que sufra una caída libre.

Los “militares” visitarán el domingo al 2 de Mayo, en duelo marcado para las 19:00, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

