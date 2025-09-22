General Caballero JLM, con un promedio angustiante

En la complicada lucha que libra General Caballero de Juan León Mallorquín para evitar su caída a la División Intermedia, el más “cercano” en el promedio es Sportivo Luqueño, al que viene de golear por 5-2 y que le lleva nada menos que 15 puntos de ventaja.
Lea más: La marcha del Clausura 2025
Entre los que dividen por menos de tres temporadas aparece Recoleta FC, a esta altura prácticamente inalcanzable, salvo que sufra una caída libre.
Los “militares” visitarán el domingo al 2 de Mayo, en duelo marcado para las 19:00, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy