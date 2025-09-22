Olimpia, con dientes apretados

El Decano del fútbol paraguayo, Olimpia, campeón de la Copa Paraguay en 2021, lidiará el miércoles con Atlético Tembetary, por los octavos de final. El duelo será en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:00.

La llave establece que el clasificado de esta serie juegue con 2 de Mayo o Deportivo Minga Guazú. Una hipotética semifinal se presentaría algo más “potente”, con Libertad y Guaraní (rivales en octavos) como favoritos a llegar a esta instancia.

El plantel franjeado entrenó ayer en la Villa de Fernando de la Mora, con acceso a la prensa. Los trabajos físicos fueron comandados por el militar ecuatoriano César Benalcázar y las indicaciones tácticas a cargo de La Leyenda, Éver Almeida (77).

El uruguayo Gastón Olveira intensifica los trabajos para su vuelta, que podría darse el lunes contra Tembetary, por la 13ª fecha del Clausura. El duelo contra los nómadas -virtualmente descendidos a la Intermedia- será en Villa Elisa, a las 19:00.

Los franjeados ocupan la antepenúltima fecha del segundo certamen liguero de 2025. En el acumulativo están en el sexto puesto (entre 12), en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque el objetivo del más ganador del fútbol paraguayo es competir en la Libertadores 2026.