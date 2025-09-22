¿Qué dijo Éver Almeida sobre los octavos de la Copa Paraguay?

Olimpia juega esta semana la Copa Paraguay 2025. El Decano está a 18 puntos de la zona de clasificación por medio de la tabla acumulativa y por lo tanto, el certamen nacional es la vía más cercana para acceder a la próxima edición de la Copa Libertadores. En consecuencia, el Franjeado concentra toda la atención al torneo con el propósito de continuar avanzando hacia la final.

Lea más: La tabla de posiciones de la Primera División de Paraguay

Después de golear 3-0 a Fernando de la Mora por la Fase 3 en el Facundo Deleón Fossati de Villa Hayes en la víspera del regreso de la selección de Paraguay a la Copa del Mundo (0-0 vs. Ecuador), los dirigidos por Éver Hugo Almeida enfrentan a Atlético Tembetary por los octavos de final: la llave es el miércoles 24 de setiembre, a las 19:00, en el Luis Salinas de Itauguá.

¿Éver Almeida prueba la línea de 5 en Copa Paraguay?

El Rey de Copas no solo busca el boleto a la próxima instancia sino que también, finalizar con la mala racha: suma tres juegos sin ganar, con dos derrotas y un empate. Tras el 1-1 con Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo, Almeida apuntó al cotejo contra el Rojiverde y no descartó que pruebe la línea de 5: 3 zagueros y 2 carrileros.

Lea más: FAP: denuncia y condena a las amenazas a Richard y Derlis

“Es un poco la idea. Tenemos que ir despacio, el equipo no puede recibir más golpes, no deberíamos recibir más golpes. Creo que se jugó bien. Ahora estamos armando del equipo de atrás para adelante, de a poco. La defensa hizo un buen trabajo”, expresó el entrenador, que realizaría modificaciones en la formación con respecto al duelo frente al Triki por el campeonato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy