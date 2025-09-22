Perú: Danilo Ortiz anota en caída del Cienciano

Por la décima fecha del torneo Clausura peruano, Sport Huancayo derrotó claramente a Cienciano por 5-2, en el estadio Huancayo, ubicado en el barrio de Ocopilla.

Lea más: Gol de José Florentín en Argentina

El primero de los siete goles del partido lo hizo el defensor paraguayo Danilo Ortiz, al minuto 7, con golpe de cabeza. Su elenco no pudo conservar la ventaja y cayó de manera estrepitosa.

Fue la tercera conversión en 18 juegos del zaguero central limpeño de 33 años con el club rojo de la ciudad de Cusco. Danilo inició su carrera profesional en Cerro Porteño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy