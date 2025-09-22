Vídeo: El gol de José Florentín ante Boca en la Bombonera

José Florentín encaminó la remontada de Central Córdoba en la Bombonera por la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina. El futbolista paraguayo anotó el descuento frente a Boca Juniors: con el partido 2-0 a favor del Xeneize, el ex Guaraní convirtió de cabeza a los 62 minutos para el Ferroviario, que acabó igualando a los 83′. El mediocampista de 29 años marcó por primera vez en el certamen y por quinta ocasión en la temporada.

El gol de José Florentín ante Boca Juniors