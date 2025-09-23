Árbitros de los octavos de final de la Copa Paraguay

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó la lista de autoridades arbitrales de la semana por los octavos de final de la “Copa de todos”.
A continuación compartimos la nómina referil de la semana:
Miércoles 24
Sportivo Ameliano vs. General Caballero JLM
Estadio: Parque del Guairá.
Horario: 16:30.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Diego Silva y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: Luis Onieva.
Olimpia vs. Atlético Tembetary
Estadio: Luis Salinas.
Horario: 19:00.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: Roberto Cañete y José Mercado.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Derlis Benítez.
AVAR: José Cuevas.
Jueves 25
2 de Mayo vs. Deportivo Minga Guazú
Estadio: Río Parapití.
Horario: 15:30.
Árbitro: Carlos Figueredo.
Asistentes: Guido Miranda y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: César Avel Rolón.
AVAR: Héctor Balbuena.
River Plate vs. Resistencia
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 18:30.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Juan Mendoza y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Esteban Testta.