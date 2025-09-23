Árbitros de los octavos de final de la Copa Paraguay

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó la lista de autoridades arbitrales de la semana por los octavos de final de la “Copa de todos”.

Lea más: El VAR, en la Copa Paraguay

A continuación compartimos la nómina referil de la semana:

Miércoles 24

Sportivo Ameliano vs. General Caballero JLM

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estadio: Parque del Guairá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Horario: 16:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Diego Silva y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Luis Onieva.

Olimpia vs. Atlético Tembetary

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 19:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y José Mercado.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Derlis Benítez.

AVAR: José Cuevas.

Jueves 25

2 de Mayo vs. Deportivo Minga Guazú

Estadio: Río Parapití.

Horario: 15:30.

Árbitro: Carlos Figueredo.

Asistentes: Guido Miranda y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: César Avel Rolón.

AVAR: Héctor Balbuena.

River Plate vs. Resistencia

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 18:30.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Juan Mendoza y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Esteban Testta.