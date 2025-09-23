Los octavos de final de la Copa Paraguay 2025 serán con VAR

La Copa Paraguay 2025 utilizará el VAR desde los octavos de final. “El VAR debuta en los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. Desde esta fase, el certamen contará con videoarbitraje, en línea con la política de jerarquización impulsada por la administración del presidente Robert Harrison”, comunicó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en la víspera del inicio de la etapa.

“La medida responde a la política institucional enfocada e modernizar y jerarquizar los certámenes de la APF, destinando importantes recursos humanos logísticos y tecnológicos para asegurar las mejores condiciones de competencia”, explicó la APF sobre la aplicación de la tecnología en el torneo, que otorga al campeón (vice o tercero) un boleto a la Copa Libertadores.

Copa Paraguay 2025: Los octavos de final

Miércoles 24 de setiembre

Sportivo Ameliano vs. General Caballero: a las 16:30 en el Parque del Guairá

Olimpia vs. Atlético Tembetary: a las 19:00 en el Luis Salinas

Jueves 25 de setiembre

2 de Mayo vs. Minga Guazú: a las 15:30, en el Río Parapití

River Plate vs. Resistencia: a las 18:30, en el Emiliano Ghezzi

Martes 30 de setiembre

Cerro Porteño vs. Sol de América: a las 19:00, en el Luis Salinas

Miércoles 1 de octubre

12 de Octubre vs. Tacuary: a las 16:30, en el Ricardo Gregor

Libertad vs. Guaraní: a las 19:00, en el Erico Galeano

Jueves 2 de octubre

Sportivo Trinidense vs. Nacional: a las 19:00, en el Gunther Vogel