Cerro Porteño: Bava, una apuesta arriesgada

El profesional uruguayo Jorge Bava, elegido por Cerro Porteño como reemplazante de Diego Hernán Martínez, probablemente de nivel intermedio, estaba con trabajo, por lo que obliga al club azulgrana al pago de la cláusula de salida de cerca de 200.000 dólares, más una importante erogación mensual para todo el staff.

Además, esta movida genera como mínimo la “crispación” de las relaciones con el Independiente Santa Fe, que ahora busca nuevo conductor.

¿Es tan bueno el técnico para quitarle a otro club, existiendo un montón de opciones? La jugada de la dirigencia cerrista no parece ser la más inteligente, aunque al final de cuentas los resultados darán el veredicto. Si el Ciclón logra un título, el presidente Juan José Zapag probablemente se retire con honores, pero si se queda con las manos vacías, una vez más este sería otro eslabón dentro de la larga cadena de errores y frustraciones.

Mientras se espera la llegada del exarquero de Libertad y Guaraní, Jorge Achucarro comanda las actividades con vistas al duelo sabatino contra Luqueño, a celebrarse en Itauguá, a las 16:30. De hecho, “Achu” integrará el cuerpo técnico de Bava, con quien jugó en el Atlas de México, en el 2008.

En la continuidad de la séptima edición del torneo de integración, Cerro jugará el próximo martes contra Sol de América, en Itauguá, a las 19:00. De pasar, lidiará en cuartos de final con el ganador del duelo entre Ameliano y General Caballero de Juan León Mallorquín.